Четыре очка Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Филадельфию»

«Тампа» выиграла у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который состоялся в ночь на 11 января. Встреча на льду «Иксфинити Мобайл Арены» завершилась со счётом 7:2.

В составе победителей отличились Никита Кучеров (2-я минута, 7-я), Ник Пол (34), Гейдж Гонсалвес (43, 51), Брэндон Хагель (44) и Янни Гурд (49). У проигравших шайбы забросили Гарнет Хэтэуэй (5) и Оуэн Типпетт (45).

Кучеров провёл на льду более 14 минут, набрал 4 (2+2) очка и завершил поединок с показателем полезности «+4». Форвард продлил свою результативную серию до девяти матчей, набрав за этот период 23 (9+14) очка.

Андрей Василевский отразил 18 из 20 бросков по своим воротам.

«Тампа» одержала 9-ю победу подряд.

В следующем матче команды сыграют между собой в Филадельфии 13 января.