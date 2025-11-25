Хоккей-обозрение

В НХЛ сняли видео исторической шайбы Капризова в матче с «Айлендерс»

Сегодня, 06:26 Автор: Андрей Моисеев




Кирилл Капризов, Миннесота Уайлд

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов в матче Национальной хоккейной лиги против «Айлендерс» записал на свой счёт заброшенную шайбу.

Игрок отличился на 9-й минуте второго периода с передач Дэймона Ханта и Куинна Хьюза.

Российский форвард «Уайлд» за шесть сезонов за океаном набрал 438 (210+228) очков и на один балл опередил Мариана Габорика в списке самых результативных игроков команды за всю историю.

Лидирует в команде по системе «гол+пас» Микко Койву (709, 205+504).

Капризов продолжает переписывать историю «Миннесоты». 28-летний хоккеист второй в клубе по голам, до рекорда Габорика — всего 9 шайб.
Фото: nhl.com







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Игрок «Флориды» применил грязный приём против Зуба
В НХЛ сняли видео исторической шайбы Капризова в матче с «Айлендерс»
Четыре очка Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Филадельфию»
Малкин вошел в топ-10 игроков НХЛ по количеству передач за один клуб
Кучеров за шесть минут оформил дубль в матче с «Филадельфией»
В НХЛ сняли видео покера Хуснутдинова в матче с «Рейнджерс»
В КХЛ показали видео 1-й шайбы Евгения Кузнецова за «Салават Юлаев»
«Металлург» обыграл СКА и первым набрал 70 очков в сезоне КХЛ
ЦСКА обменял нападающего Спронга в «Автомобилист»
«Миннесота» может обменять Юрова на форварда «Питтсбурга» Малкина


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449