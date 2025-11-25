В НХЛ сняли видео исторической шайбы Капризова в матче с «Айлендерс»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов в матче Национальной хоккейной лиги против «Айлендерс» записал на свой счёт заброшенную шайбу.

Игрок отличился на 9-й минуте второго периода с передач Дэймона Ханта и Куинна Хьюза.

Российский форвард «Уайлд» за шесть сезонов за океаном набрал 438 (210+228) очков и на один балл опередил Мариана Габорика в списке самых результативных игроков команды за всю историю.

Лидирует в команде по системе «гол+пас» Микко Койву (709, 205+504).

Капризов продолжает переписывать историю «Миннесоты». 28-летний хоккеист второй в клубе по голам, до рекорда Габорика — всего 9 шайб.