Игрок «Флориды» применил грязный приём против Зуба

На стадионе «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава» принимала «Флориду». Игра завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В конце второго периода произошёл эпизод, в котором форвард «Пантерз» Картер Вераге применил грязный приём против Артёма Зуба. Он толкнул российского хоккеиста в борт, получив впоследствии две минуты штрафа.

Защитник смог продолжить игру в третьем периоде, но после 12-й минуты на лёд не выходил.

«Флорида» набрала 49 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Оттавы» 45 очков и она идёт 15-й на Востоке.