В США юные хоккеисты устроили массовую потасовку в перерыве матча АХЛ

Сегодня, 08:55 Автор: Андрей Моисеев




Иван Мирошниченко, Херши Беарз

Команда «Херши Беарз», являющаяся фарм-клубом «Вашингтон Кэпиталз», одержала победу над «Кливленд Монстерз» в матче регулярного чемпионата АХЛ, который состоялся в ночь на 11 января. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев льда.

Одну из шайб забросил Богдан Тринеев. На счету игрока 8 голов в этом сезоне. Нападающий Иван Мирошниченко отметился результативной передачей. В декабре оба хоккеиста провели по два матча в НХЛ за «столичных» и не отметились результативными действиями.

В одном из перерывов матча на лёд вышли юные хоккеисты и устроили массовую потасовку.

«Херши» набрал 35 очков и занимает пятое место в Атлантическом дивизионе.
