Макдэвид догнал Маккиннона в гонке бомбардиров, Кучеров опередил Драйзайтля

Сегодня, 09:28




Коннор Макдэвид, Эдмонтон Ойлерз

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился заброшенной шайбой в поединке с «Лос-Анджелесом» и сравнялся по очкам с нападающим «Колорадо» Натаном Маккинноном в гонке бомбардиров текущего сезона НХЛ.

В активе лидера «Ойлерз» 30 голов и 48 передач. На счету Маккиннона, который сегодня в игре с «Коламбусом» не отметился результативными действиями, 78 (36+42) баллов.

Маклин Селебрини из «Сан-Хосе» (70, 24+46) занимает третье место в списке самых результативных хоккеистов чемпионата.

На четвёртой строчке находится Никита Кучеров (65, 22+43), набравший 4 (2+2) очка в поединке с «Филадельфией».

Замыкает пятёрку лучших форвард «Ойлерз» Леон Драйзайтль (63, 23+40), сделавший дубль в игре с «Кингз».
«Металлург» обыграл СКА и первым набрал 70 очков в сезоне КХЛ


