В НХЛ сняли видео 917-й шайбы Александра Овечкина

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Нэшвиллом», который проходит в эти минуты в столице США, забросил 917-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ.

Форвард «Кэпиталз» открыл счёт в поединке на шестой минуте первого периода после передач Джона Карлсона и Райана Леонарда.

Встреча продолжается. Во втором периоде счёт 1:1.

На счету Овечкина 39 (20+19) очков в 46 играх текущего сезона. Хоккеист продлил свою результативную серию до четырёх игр, забросив за этот период пять шайб.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет 14 января дома с «Монреалем».