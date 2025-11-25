Хоккей-обозрение

«Вашингтон» проиграл «Нэшвиллу», Овечкин забросил 917-ю шайбу в НХЛ

Сегодня, 05:41 Автор: Андрей Моисеев




Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз

«Нэшвилл» обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча на льду «Бриджстоун-Арены» завершилась со счётом 3:2.

Шайбы в игре забросили: Стивен Стэмкос (14-я минута), Коул Смит (42), Роман Йози (44) — Александр Овечкин (6), Этен Фрэнк (50).

Овечкин провёл на льду более 19 минут, сделал два броска и записал на свой счёт гол и передачу. На счету нападающего в этом сезоне 40 (20+20) очков.

«Столичные» имеют в активе 52 очка и занимают восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет 14 января с «Монреалем», «Нэшвилл» в этот же день встретится с «Эдмонтоном».
Фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


КХЛ назвала лучших игроков 17-й недели
Гашек призвал лишить США ЧМ-2026 по футболу
Овечкину осталось забить 22 шайбы до рекорда Гретцки
Марченко вошёл в топ-5 бомбардиров НХЛ среди россиян и догоняет Овечкина
Александр Овечкин забрасывает 20 шайб в 21-м сезоне подряд
Шайба Дорофеева помогла «Вегасу» разгромить в гостях «Сан-Хосе»
«Вашингтон» проиграл «Нэшвиллу», Овечкин забросил 917-ю шайбу в НХЛ
Шайба Воронкова в овертайме принесла «Коламбусу» победу над «Ютой»
В НХЛ сняли видео 917-й шайбы Александра Овечкина
Макдэвид догнал Маккиннона в гонке бомбардиров, Кучеров опередил Драйзайтля


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449