«Вашингтон» проиграл «Нэшвиллу», Овечкин забросил 917-ю шайбу в НХЛ

«Нэшвилл» обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча на льду «Бриджстоун-Арены» завершилась со счётом 3:2.

Шайбы в игре забросили: Стивен Стэмкос (14-я минута), Коул Смит (42), Роман Йози (44) — Александр Овечкин (6), Этен Фрэнк (50).

Овечкин провёл на льду более 19 минут, сделал два броска и записал на свой счёт гол и передачу. На счету нападающего в этом сезоне 40 (20+20) очков.

«Столичные» имеют в активе 52 очка и занимают восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет 14 января с «Монреалем», «Нэшвилл» в этот же день встретится с «Эдмонтоном».