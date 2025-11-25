Хоккей-обозрение

Шайба Воронкова в овертайме принесла «Коламбусу» победу над «Ютой»

Сегодня, 05:36 Автор: Андрей Моисеев




Михаил Сергачёв, Юта Мамонт

«Коламбус» обыграл «Юту» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок в Солт-Лейк-Сити завершился со счётом 3:2.

Шайбы в игре забросили: Микаэль Пюухтия (3-я минута), Чарли Койл (39), Дмитрий Воронков (62) — Джек Макбэйн (17), Михаил Сергачёв (22).

Защитник гостей Иван Проворов записал на свой счёт результативную передачу, у нападающего «Блю Джекетс» Кирилла Марченко два ассиста.

В следующем матче «Юта» 14 января встретится с «Торонто», «Коламбус» в этот же вечер сыграет с «Калгари».
Фото: The Hockey Writers







