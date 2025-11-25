Хоккей-обозрение

Шайба Дорофеева помогла «Вегасу» разгромить в гостях «Сан-Хосе»

Автор: Андрей Моисеев




Павел Дорофеев, Вегас Голден Найтс

«Вегас» обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча на льду «Эс-Эй-Пи-центра» завершилась со счётом 7:2.

В составе победителей отличились Джек Айкел (8-я минута, 25), Павел Дорофеев (11), Томаш Гертл (32, 59), Зак Уайтклауд (33) и Ши Теодор (58). У проигравших шайбы забросили Коллин Граф (10) и Александер Веннберг (37).

Нападающий «Голден Найтс» Дорофеев записал на свой счёт гол и две передачи, в активе Ивана Барбашёва один ассист.

«Вегас» одержал четвёртую победу подряд, набрал 54 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции.

В следующем матче «Вегас» сыграет 15 января с «Лос-Анджелесом», «Сан-Хосе» 16 января встретится с «Вашингтоном».
