Александр Овечкин забрасывает 20 шайб в 21-м сезоне подряд

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла».

Российский хоккеист отличился на шестой минуте первого периода и довёл счёт своих шайб в текущем сезоне до двадцати.

40-летний форвард забрасывает 20 шайб в 21-м сезоне подряд. Наибольшую результативность Овечкин показал в свой третий год за океаном (65). В девяти чемпионатах форвард столичного клуба забивал 50 и более раз.

«Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «столичные» сыграют 14 января в гостях против «Монреаля».