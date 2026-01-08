Хоккей-обозрение

Александр Овечкин забрасывает 20 шайб в 21-м сезоне подряд

Сегодня, 07:08 Автор: Андрей Моисеев




Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла».

Российский хоккеист отличился на шестой минуте первого периода и довёл счёт своих шайб в текущем сезоне до двадцати.

40-летний форвард забрасывает 20 шайб в 21-м сезоне подряд. Наибольшую результативность Овечкин показал в свой третий год за океаном (65). В девяти чемпионатах форвард столичного клуба забивал 50 и более раз.

«Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «столичные» сыграют 14 января в гостях против «Монреаля».
