Марченко вошёл в топ-5 бомбардиров НХЛ среди россиян и догоняет Овечкина

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко в ночь на 12 января сделал ассистентский дубль в матче против «Юты» и набрал 37-е очко в сезоне.

Форвард «Блю Джекетс» забросил 16 шайб, отдал 21 результативную передачу и вошёл в пятёрку лучших бомбардиров сезона НХЛ среди российских хоккеистов.

Первое место в списке занимает 32-летний лидер «Тампа-Бэй» Никита Кучеров (65, 22+43), на второй строчке расположился Кирилл Капризов из «Миннесоты» (52, 25+27), замыкает тройку лидеров Артемий Панарин из «Рейнджерс» (49, 16+33).

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 40 (20+20) очков и занимает четвёртое место в бомбардирской гонке.