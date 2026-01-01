Овечкину осталось забить 22 шайбы до рекорда Гретцки

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата против «Нэшвилла».

Форвард открыл счёт в игре после передач Райана Леонарда и Джона Карлсона.

Овечкин продолжает приближаться к рекорду Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам с учётом плей-офф. После этой игры в активе капитана «Кэпиталз» 994 точных броска и он на 22 гола отстаёт от показателя легендарного канадца.

В нынешнем чемпионате 40-летний игрок набрал 40 результативных баллов в 46 поединках.

Встреча не принесла очков «столичному» клубу, подопечные Спенсера Карбери проиграли со счётом 2:3. Следующий матч «Вашингтон» проведёт 14 января против «Монреаля».