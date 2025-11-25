Хоккей-обозрение

Гашек призвал лишить США ЧМ-2026 по футболу

Сегодня, 11:10 Автор: Андрей Моисеев




Доминик Гашек

Бывший вратарь сборной Чехии Доминик Гашек заявил, что у США должны отобрать право проведения чемпионата мира по футболу из-за действий в Венесуэле.

«То, что сейчас происходит в США, имеет мало общего с демократией и правом. Страна, которая не уважает международное право и угрожает демократическим странам военной агрессией, не должна проводить такие крупные международные мероприятия», — написал Гашек на своей странице в соцсетях.

Мировое первенство по футболу пройдёт в Канаде, Мексике и США с 11 июня по 19 июля 2026 года. В турнире примут участие 48 команд.

Ранее Гашек неоднократно призывал не допускать российских хоккеистов до международных соревнований, а также выражал протест против выступления игроков из России в НХЛ.
Фото: Reuters







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


КХЛ назвала лучших игроков 17-й недели
Гашек призвал лишить США ЧМ-2026 по футболу
Овечкину осталось забить 22 шайбы до рекорда Гретцки
Марченко вошёл в топ-5 бомбардиров НХЛ среди россиян и догоняет Овечкина
Александр Овечкин забрасывает 20 шайб в 21-м сезоне подряд
Шайба Дорофеева помогла «Вегасу» разгромить в гостях «Сан-Хосе»
«Вашингтон» проиграл «Нэшвиллу», Овечкин забросил 917-ю шайбу в НХЛ
Шайба Воронкова в овертайме принесла «Коламбусу» победу над «Ютой»
В НХЛ сняли видео 917-й шайбы Александра Овечкина
Макдэвид догнал Маккиннона в гонке бомбардиров, Кучеров опередил Драйзайтля


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449