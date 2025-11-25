Гашек призвал лишить США ЧМ-2026 по футболу

Бывший вратарь сборной Чехии Доминик Гашек заявил, что у США должны отобрать право проведения чемпионата мира по футболу из-за действий в Венесуэле.

«То, что сейчас происходит в США, имеет мало общего с демократией и правом. Страна, которая не уважает международное право и угрожает демократическим странам военной агрессией, не должна проводить такие крупные международные мероприятия», — написал Гашек на своей странице в соцсетях.

Мировое первенство по футболу пройдёт в Канаде, Мексике и США с 11 июня по 19 июля 2026 года. В турнире примут участие 48 команд.

Ранее Гашек неоднократно призывал не допускать российских хоккеистов до международных соревнований, а также выражал протест против выступления игроков из России в НХЛ.