КХЛ назвала лучших игроков 17-й недели

Сегодня, 12:12 Автор: Андрей Моисеев




Мартин Гернат, Локомотив

Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков по итогам матчей, которые состоялись с 5 по 11 января 2026 года.

Лучшим вратарём лига признала Семёна Вязового из «Салавата Юлаева», одержавшего три победы в трёх матчах с коэффициентом надежности 1,01, передает пресс-служба КХЛ.

Лучшим защитником назван Мартин Гернат из «Локомотива». Игрок набрал 5 (3+2) очков в двух матчах с показателем полезности «+4».

Лучшим нападающим признан Прохор Полтапов из ЦСКА. Хоккеист набрал 5 (4+1) очков в трёх матчах недели и забил две победные шайбы.

Лучшим новичком назван 19-летний защитник ЦСКА Иван Патрихаев, набравший 1 (0+1) очко в трёх играх.
Фото: ХК «Локомотив»







