В КХЛ сняли видео момента, в котором Шипачёв набрал 1000-е очко в КХЛ

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв в матче с «Адмиралом», который состоялся в столице Белоруссии, набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах и плей-офф КХЛ.

Форвард минчан отметился результативной передачей на последних секундах третьего периода.

Встреча завершилась победой «Динамо» со счётом 2:1.

На счету Шипачёва 1000 (314 шайб и 686 передач) результативных баллов в 1102 матчах и он первым достиг этой отметки в истории Континентальной хоккейной лиги.

В этом сезоне в активе хоккеиста 20 (9+11) очков в 40 играх.

«Динамо» набрало 59 очков и занимает третье место в Западной конференции. Следующий матч команда проведёт 15 января против «Северстали».