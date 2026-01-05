Хоккей-обозрение

«Детройт» вывел номер Сергея Фёдорова из обращения

Сегодня, 04:18




Сергей Фёдоров

Клуб НХЛ «Детройт Ред Уингз» вывел из обращения 91-й номер Сергея Фёдорова. Специальная церемония состоялась 13 января 2026 года перед домашним матчем с «Каролиной», сообщает пресс-служба команды.

В составе «Детройта» нападающий выступал с 1990 по 2003 год и за 13 лет трижды становился обладателем Кубка Стэнли. В 908 играх Фёдоров забросил 400 шайб и сделал 554 результативные передачи. В матчах плей-офф хоккеист набрал 176 (52+124) результативных баллов.

В честь 100-летия НХЛ включила форварда в список 100 величайших игроков лиги за всю историю.

В последний раз, в 2007 году, «Ред Уингз» вывели из обращения 19-й номер Стива Айзермана.
