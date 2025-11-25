Панарин набрал 600-е очко в форме «Рейнджерс» и установил рекорд команды

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в матче с «Сиэтлом» сделал результативную передачу и достиг отметки в 600 очков в форме клуба из Нью-Йорка.

Российский хоккеист отличился на четвёртой минуте первого периода. Поединок не завершён, счёт 2:2 после двух периодов.

34-летний форвард набрал 600 результативных баллов за 476 игр и установил новый рекорд команды. До сегодняшнего дня такое количество очков быстрее всех набирал легендарный Марка Мессье (531 матч).

В этом сезоне на счету Панарина 50 (16+34) очков и он лидирует по результативности в команде.

«Рейнджерс» занимают 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции.