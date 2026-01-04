Хоккей-обозрение

«Рейнджерс» проиграли «Сиэтлу», Панарин набрал 600-е очко за клуб

Сегодня, 05:29 Автор: Андрей Моисеев




Артемий Панарин, Нью-Йорк Рейнджерс

«Сиэтл» выиграл у «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся 13 января. Поединок на льду «Мэдисон Сквер Гарден» завершился со счётом 4:2.

Шайбы в игре забросили: Ээли Толванен (22-я минута), Джордан Эберле (25), Шейн Райт (53), Джаред Макканн (60) — Мика Зибанеджад (4), Сэм Кэррик (6).

Нападающий Артемий Панарин отметился результативной передачей и набрал 600-е очко в форме клуба из Нью-Йорка.

Подопечные Майка Салливана проиграли четвёртый матч подряд и занимают одно из последних мест в турнирной таблице Восточной конференции.

В следующем матче «Рейнджерс» сыграют 15 января с «Оттавой», «Сиэтл» в этот же вечер встретится с «Нью-Джерси».
Фото: nhl.com







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Галлан покинул пост главного тренера «Шанхайских Драконов»
Нападающий «Тампы» Кучеров повторил достижение Стэмкоса
Инсайдер НХЛ Фридман: Панарин может перейти в «Вашингтон» к Овечкину
Драку Гребёнкина с канадцем в матче НХЛ с «Тампа-Бэй» сняли на видео
Ассистентский хет-трик Демидова помог «Монреалю» выиграть у «Ванкувера»
Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Филадельфию»
«Рейнджерс» проиграли «Сиэтлу», Панарин набрал 600-е очко за клуб
Панарин набрал 600-е очко в форме «Рейнджерс» и установил рекорд команды
«Детройт» вывел номер Сергея Фёдорова из обращения
20 лучших бомбардиров КХЛ за всю историю


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449