«Рейнджерс» проиграли «Сиэтлу», Панарин набрал 600-е очко за клуб Сегодня, 05:29 Автор: Андрей Моисеев









«Сиэтл» выиграл у «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся 13 января. Поединок на льду «Мэдисон Сквер Гарден» завершился со счётом 4:2. Шайбы в игре забросили: Ээли Толванен (22-я минута), Джордан Эберле (25), Шейн Райт (53), Джаред Макканн (60) — Мика Зибанеджад (4), Сэм Кэррик (6). Нападающий Артемий Панарин отметился результативной передачей и набрал 600-е очко в форме клуба из Нью-Йорка. Подопечные Майка Салливана проиграли четвёртый матч подряд и занимают одно из последних мест в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Рейнджерс» сыграют 15 января с «Оттавой», «Сиэтл» в этот же вечер встретится с «Нью-Джерси».

Фото: nhl.com
















