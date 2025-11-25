Хоккей-обозрение

Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Филадельфию»

Тампа-Бэй Лайтнинг

«Тампа» обыграла «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который состоялся 13 января. Встреча на льду «Иксфинити Мобайл Арены» завершился со счётом 5:1.

В составе победителей отличились Понтус Хольмберг (2-я минута), Джейк Гюнцель (21), Брейден Пойнт (25), Брэндон Хагель (40) и Никита Кучеров (57). У проигравших единственную шайбу забросил Кристиан Дворак (26).

Нападающий «Лайтнинг» Кучеров записал на свой счёт гол и передачу. Хоккеист набирает очки в десяти играх подряд.

Подопечные Джона Купера одержали 10-ю победу подряд.

В следующем матче «Тампа» сыграет 14 января с «Питтсбургом», «Филадельфия» 15 января встретится с «Баффало».
20 лучших бомбардиров КХЛ за всю историю


