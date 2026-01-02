Хоккей-обозрение

Ассистентский хет-трик Демидова помог «Монреалю» выиграть у «Ванкувера»

Сегодня, 06:34 Автор: Андрей Моисеев




Иван Демидов, Монреаль Канадиенс

«Монреаль» обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся 13 января. Встреча на льду «Белл-центра» завершилась со счётом 6:3.

В составе победителей отличились Ноа Добсон (19-я минута), Александр Каррье (25, 25), Майк Мэтисон (41), Юрай Слафковски (42) и Оливер Капанен (47). У проигравших шайбы забросили Элиас Петтерссон (12), Эвандер Кейн (22) и Макс Сассон (30).

Нападающий «Канадиенс» Иван Демидов записал на свой счёт три результативные передачи.

«Кэнакс» проиграли седьмой матч подряд и продолжают занимать последнее место в Западной конференции.

В следующем матче «Монреаль» сыграет 14 января с «Вашингтоном», «Филадельфия» в этот же вечер встретится с «Оттавой».
