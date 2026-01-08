Драку Гребёнкина с канадцем в матче НХЛ с «Тампа-Бэй» сняли на видео

В ночь на 13 января состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия» принимала «Тампу». Поединок завершился победой гостей со счётом 5:1.
Лидер «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.
На 4-й минуте третьего периода нападающий «Флайерз» Никита Гребёнкин подрался с защитником «Лайтнинг» Максом Крозье. Российский хоккеист выиграл схватку и получил от судей в общей сложности 15 минут штрафа за драку и неспортивное поведение.
В другом кулачном поединке сошлись Родриго Аболс и Ник Пол.
В этом сезоне 22-летний Гребёнкин набрал 10 (3+7) очков в 32 играх.