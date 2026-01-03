Хоккей-обозрение

Инсайдер НХЛ Фридман: Панарин может перейти в «Вашингтон» к Овечкину

Сегодня, 07:51 Автор: Андрей Моисеев




Артемий Панарин, Нью-Йорк Рейнджерс

Хоккейный инсайдер Sportsnet Элиотт Фридман назвал клубы, где может продолжить карьеру нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин.

В последнем выпуске подкаста 32 Thoughts эксперт предположил, что российский хоккеист может перейти в «Колорадо», «Флориду», «Вашингтон» или «Миннесоту».

Первые два клуба являются реальными претендентами на Кубок Стэнли, в «Кэпиталз» выступает Александр Овечкин. «Миннесоту» стоит выделить, потому что там играет Капризов и у них с Панариным один и тот же агент.

Контракт 34-летнего форварда истекает в конце июня 2026 года и пока не поступало никакой информации о его продлении.

В этом сезоне Панарин набрал 50 (16+34) очков в 46 играх и занимает первое место по результативности в команде.
Фото: USA Today Sports







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Галлан покинул пост главного тренера «Шанхайских Драконов»
Нападающий «Тампы» Кучеров повторил достижение Стэмкоса
Инсайдер НХЛ Фридман: Панарин может перейти в «Вашингтон» к Овечкину
Драку Гребёнкина с канадцем в матче НХЛ с «Тампа-Бэй» сняли на видео
Ассистентский хет-трик Демидова помог «Монреалю» выиграть у «Ванкувера»
Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Филадельфию»
«Рейнджерс» проиграли «Сиэтлу», Панарин набрал 600-е очко за клуб
Панарин набрал 600-е очко в форме «Рейнджерс» и установил рекорд команды
«Детройт» вывел номер Сергея Фёдорова из обращения
20 лучших бомбардиров КХЛ за всю историю


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449