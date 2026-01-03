Инсайдер НХЛ Фридман: Панарин может перейти в «Вашингтон» к Овечкину

Хоккейный инсайдер Sportsnet Элиотт Фридман назвал клубы, где может продолжить карьеру нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин.

В последнем выпуске подкаста 32 Thoughts эксперт предположил, что российский хоккеист может перейти в «Колорадо», «Флориду», «Вашингтон» или «Миннесоту».

Первые два клуба являются реальными претендентами на Кубок Стэнли, в «Кэпиталз» выступает Александр Овечкин. «Миннесоту» стоит выделить, потому что там играет Капризов и у них с Панариным один и тот же агент.

Контракт 34-летнего форварда истекает в конце июня 2026 года и пока не поступало никакой информации о его продлении.

В этом сезоне Панарин набрал 50 (16+34) очков в 46 играх и занимает первое место по результативности в команде.