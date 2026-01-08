Нападающий «Тампы» Кучеров повторил достижение Стэмкоса

Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» записал на свой счёт гол и результативную передачу.

Хоккеист продлил свою серию матчей с двумя и более очками до девяти игр и повторил рекорд «Лайтнинг», который в сезоне 2021/2022 установил Стивен Стэмкос.

За этот отрезок Кучеров оформил три дубля, а в гостевом поединке с «Сан-Хосе» набрал 5 (1+4) очков.

В этом сезоне в активе игрока 67 (23+44) результативных баллов и он занимает четвёртое место в гонке бомбардиров, уступая Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона» (81), Натану Маккиннону из «Колорадо» (80) и Маклину Селебрини из «Сан-Хосе» (70).