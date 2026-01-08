Хоккей-обозрение

Нападающий «Тампы» Кучеров повторил достижение Стэмкоса

Сегодня, 08:18 Автор: Андрей Моисеев




Никита Кучеров, Тампа-Бэй Лайтнинг

Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» записал на свой счёт гол и результативную передачу.

Хоккеист продлил свою серию матчей с двумя и более очками до девяти игр и повторил рекорд «Лайтнинг», который в сезоне 2021/2022 установил Стивен Стэмкос.

За этот отрезок Кучеров оформил три дубля, а в гостевом поединке с «Сан-Хосе» набрал 5 (1+4) очков.

В этом сезоне в активе игрока 67 (23+44) результативных баллов и он занимает четвёртое место в гонке бомбардиров, уступая Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона» (81), Натану Маккиннону из «Колорадо» (80) и Маклину Селебрини из «Сан-Хосе» (70).
Фото: USA Today Sports







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Галлан покинул пост главного тренера «Шанхайских Драконов»
Нападающий «Тампы» Кучеров повторил достижение Стэмкоса
Инсайдер НХЛ Фридман: Панарин может перейти в «Вашингтон» к Овечкину
Драку Гребёнкина с канадцем в матче НХЛ с «Тампа-Бэй» сняли на видео
Ассистентский хет-трик Демидова помог «Монреалю» выиграть у «Ванкувера»
Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Филадельфию»
«Рейнджерс» проиграли «Сиэтлу», Панарин набрал 600-е очко за клуб
Панарин набрал 600-е очко в форме «Рейнджерс» и установил рекорд команды
«Детройт» вывел номер Сергея Фёдорова из обращения
20 лучших бомбардиров КХЛ за всю историю


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449