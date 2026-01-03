Хоккей-обозрение

Галлан покинул пост главного тренера «Шанхайских Драконов»

Сегодня, 09:47 Автор: Андрей Моисеев




Жерар Галлан, Шанхайские Драконы

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан покинул пост по состоянию здоровья, передаёт пресс-служба команды.

Сообщается, что исполнять обязанности наставника китайского клуба будет Майк Келли.

Канадский специалист подписал контракт с «Драконами» в середине августа прошлого года. До этого он работал в НХЛ, последним местом 61-летнего наставника был «Нью-Йорк Рейнджерс» в сезоне-2022/2023. Восемь лет назад Галлан выиграл «Джек Адамс Эворд», который вручается лучшему тренеру Национальной хоккейной лиги.

«Драконы» набрали 43 очка и занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции.
