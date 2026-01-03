Галлан покинул пост главного тренера «Шанхайских Драконов» Сегодня, 09:47 Автор: Андрей Моисеев









Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан покинул пост по состоянию здоровья, передаёт пресс-служба команды. Сообщается, что исполнять обязанности наставника китайского клуба будет Майк Келли. Канадский специалист подписал контракт с «Драконами» в середине августа прошлого года. До этого он работал в НХЛ, последним местом 61-летнего наставника был «Нью-Йорк Рейнджерс» в сезоне-2022/2023. Восемь лет назад Галлан выиграл «Джек Адамс Эворд», который вручается лучшему тренеру Национальной хоккейной лиги. «Драконы» набрали 43 очка и занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции.

Фото: РИА Новости
















