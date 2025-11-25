«Драконы» стали восьмым клубом КХЛ, сменившим главного тренера по ходу сезона

Сегодня стало известно, что канадский наставник «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан покинул свой пост по состоянию здоровья.
Китайский клуб стал восьмой командой в нынешнем сезоне, которые сменили главного тренера по ходу чемпионата.
До этого свой пост потеряли Вадим Епанчинцев и Вячеслав Буцаев (оба — «Сибирь»), Александр Гальченюк («Амур»), Бенуа Гру («Трактор»), Леонид Тамбиев («Адмирал»), Владимир Крикунов (ХК «Сочи»), Борис Миронов («Лада») и Алексей Кудашов («Динамо» Москва).
Почти все из представленных выше клубов находятся в подвале турнирной таблицы, поэтому отставки выглядели логично. Гру сам уехал из Челябинска. И только отставка Кудашова вызвана другими причинами.