«Драконы» стали восьмым клубом КХЛ, сменившим главного тренера по ходу сезона

Сегодня, 12:17 Автор: Андрей Моисеев




Жерар Галлан, Шанхайские Драконы

Сегодня стало известно, что канадский наставник «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан покинул свой пост по состоянию здоровья.

Китайский клуб стал восьмой командой в нынешнем сезоне, которые сменили главного тренера по ходу чемпионата.

До этого свой пост потеряли Вадим Епанчинцев и Вячеслав Буцаев (оба — «Сибирь»), Александр Гальченюк («Амур»), Бенуа Гру («Трактор»), Леонид Тамбиев («Адмирал»), Владимир Крикунов (ХК «Сочи»), Борис Миронов («Лада») и Алексей Кудашов («Динамо» Москва).

Почти все из представленных выше клубов находятся в подвале турнирной таблицы, поэтому отставки выглядели логично. Гру сам уехал из Челябинска. И только отставка Кудашова вызвана другими причинами.
