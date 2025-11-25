«Драконы» стали восьмым клубом КХЛ, сменившим главного тренера по ходу сезона Сегодня, 12:17 Автор: Андрей Моисеев









Сегодня стало известно, что канадский наставник «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан покинул свой пост по состоянию здоровья. Китайский клуб стал восьмой командой в нынешнем сезоне, которые сменили главного тренера по ходу чемпионата. До этого свой пост потеряли Вадим Епанчинцев и Вячеслав Буцаев (оба — «Сибирь»), Александр Гальченюк («Амур»), Бенуа Гру («Трактор»), Леонид Тамбиев («Адмирал»), Владимир Крикунов (ХК «Сочи»), Борис Миронов («Лада») и Алексей Кудашов («Динамо» Москва). Почти все из представленных выше клубов находятся в подвале турнирной таблицы, поэтому отставки выглядели логично. Гру сам уехал из Челябинска. И только отставка Кудашова вызвана другими причинами.

Фото: ТАСС
















