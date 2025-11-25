Хоккей-обозрение

Пять очков Ремпала и Броссо помогли «Салавату Юлаеву» победить «Авангард»

Авангард — Салават Юлаев, 13 января 2026

«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ, который состоялся 13 января. Встреча в Омске завершилась со счётом 4:3.

Шайбы в игре забросили: Ярослав Цулыгин (7-я минута), Девин Броссо (21), Джек Родевальд (39), Шелдон Ремпал (46) — Максим Лажуа (30), Михаил Котляревский (51), Наиль Якупов (59).

Нападающий уфимского клуба Шелдон Ремпал набрал 3 (1+2) очка, у форварда Девин Броссо гол и передача.

Подопечные Виктора Козлова выиграли шесть из последних семи игр, набрали 46 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

В следующем матче «Авангард» 15 января сыграет с ЦСКА, «Салават Юлаев» в этот же день встретится с «Ладой».
