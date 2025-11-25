Шайба Артёма Зуба помогла «Оттаве» победить «Ванкувер» Сегодня, 05:32 Автор: Андрей Моисеев









«Оттава» обыграла «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который состоялся 14 января. Встреча в столице США завершилась со счётом 2:1. В составе победителей отличились Артём Зуб (16-я минута) и Джордан Спенс (16). У проигравших шайбу забил Элиас Петтерссон (42). 30-летний защитник «Сенаторз» Зуб забросил четвёртую шайбу в сезоне. «Кэнакс» проиграли восьмую игру подряд и продолжают занимать последнее место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Оттава» 15 января встретится с «Рейнджерс», «Ванкувер» 16 января встретится с «Коламбусом».

