Шайба Артёма Зуба помогла «Оттаве» победить «Ванкувер»

Сегодня, 05:32 Автор: Андрей Моисеев




Артём Зуб, Оттава Сенаторз

«Оттава» обыграла «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который состоялся 14 января. Встреча в столице США завершилась со счётом 2:1.

В составе победителей отличились Артём Зуб (16-я минута) и Джордан Спенс (16). У проигравших шайбу забил Элиас Петтерссон (42).

30-летний защитник «Сенаторз» Зуб забросил четвёртую шайбу в сезоне.

«Кэнакс» проиграли восьмую игру подряд и продолжают занимать последнее место в турнирной таблице Западной конференции.

В следующем матче «Оттава» 15 января встретится с «Рейнджерс», «Ванкувер» 16 января встретится с «Коламбусом».
