Главный тренер «Филадельфии» назвал причины спада в игре Мичкова

Главный тренер клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Рик Токкет прокомментировал спад в игре нападающего Матвея Мичкова.

«Его слишком легко ловят на прессинге в углах площадки, и я знаю, в чём может быть причина. Ему нужно научиться создавать себе пространство. Иногда он выглядит так, будто застрял в грязи. Нам нужно вытащить его из этого состояния», — приводит слова Токкета The Athletic.

В этом сезоне 21-летний форвард набрал 23 (9+14) очка в 43 матчах и занимает седьмое место по результативности в команде. В последних 19-ти матчах российский хоккеист забросил одну шайбу и сделал восемь результативных передач.

«Филадельфия» набрала 52 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
