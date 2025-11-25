Хоккей-обозрение

КХЛ оштрафовала форварда «Салавата Юлаева» Броссо за симуляцию

Сегодня, 16:04 Автор: Андрей Моисеев




Девин Броссо, Салават Юлаев

Континентальная хоккейная лига приняла решение оштрафовать нападающего «Салавата Юлаева» Девина Броссо за симуляцию, сообщает пресс-служба КХЛ.

СДК рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата «Авангард» – «Салават Юлаев», в котором форвард уфимского клуба изобразил касание клюшкой по лицу от игрока обороны «Авангарда» Семёна Чистякова.

Арбитры обратили внимание на неспортивное поведение канадца и не стали удалять защитника омичей.

В этом сезоне Броссо набрал 20 (10+10) очков в 29 матчах и занимает пятое место по результативности в команде. «Салават Юлаев» одержал четыре победы подряд, набрал 46 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.
Фото: ХК «Салават Юлаев»







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии


«Металлург» забросил девять безответных шайб ХК «Сочи»
Дубль Да Косты принёс «Автомобилисту» победу над «Трактором»
Лучший бомбардир сезона КХЛ Энас продлил контракт с минским «Динамо»
КХЛ оштрафовала форварда «Салавата Юлаева» Броссо за симуляцию
Главный тренер «Филадельфии» назвал причины спада в игре Мичкова
Шайба Даниила Бута помогла «Юте» разгромить «Торонто»
Кучеров помог «Тампе» одержать 11-ю победу подряд и повторить клубный рекорд
Драйзайтль догнал Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ, Макдэвид обошёл Маккиннона
«Эдмонтон» проиграл «Нэшвиллу», Макдэвид и Драйзайтль набрали пять очков
Победный буллит Кучерова принёс «Тампе» победу над «Питтсбургом»


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449