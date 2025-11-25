КХЛ оштрафовала форварда «Салавата Юлаева» Броссо за симуляцию Сегодня, 16:04 Автор: Андрей Моисеев









Континентальная хоккейная лига приняла решение оштрафовать нападающего «Салавата Юлаева» Девина Броссо за симуляцию, сообщает пресс-служба КХЛ. СДК рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата «Авангард» – «Салават Юлаев», в котором форвард уфимского клуба изобразил касание клюшкой по лицу от игрока обороны «Авангарда» Семёна Чистякова. Арбитры обратили внимание на неспортивное поведение канадца и не стали удалять защитника омичей. В этом сезоне Броссо набрал 20 (10+10) очков в 29 матчах и занимает пятое место по результативности в команде. «Салават Юлаев» одержал четыре победы подряд, набрал 46 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Фото: ХК «Салават Юлаев»















