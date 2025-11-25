Хоккей-обозрение

Лучший бомбардир сезона КХЛ Энас продлил контракт с минским «Динамо»

Сэм Энас, Динамо Минск

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск достиг договорённости с Сэмом Энасом о продлении контракта до конца сезона-2027/2028, сообщает пресс-служба команды.

В этом сезоне форвард в 42 матчах набрал 50 (22+28) очков и вместе с Владимиром Ткачёвым возглавляет список самых результативных игроков сезона. В двух предыдущих регулярных чемпионатах хоккеист набирал по 46 результативных баллов.

Энас проводит третий сезон в белорусской команде, за это время американец забросил 66 шайб и сделал 87 результативных передач.

«Динамо» с 59 очками занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции.
