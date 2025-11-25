Хоккей-обозрение

Дубль Да Косты принёс «Автомобилисту» победу над «Трактором»

Сегодня, 19:11 Автор: Андрей Моисеев




Автомобилист — Трактор, 14 января 2026

«Автомобилист» обыграл «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ, который состоялся 14 января. Встреча в Екатеринбурге завершилась со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Александр Шаров (2-я минута), Стефан Да Коста (21, 39) и Ярослав Бусыгин (29). У проигравших шайбу забросил Максим Джиошвили (20).

Нападающий екатеринбуржцев Даниэль Спронг, которого несколько дней назад обменяли из ЦСКА, набрал первые очки за новый клуб (0+2).

Челябинцы проиграли четыре из шести уральских дерби этого сезона.

Следующий матч «Автомобилист» проведёт 17 января против «Салавата Юлаева», «Трактор» сыграет 18 января против «Авангарда».
