Дубль Да Косты принёс «Автомобилисту» победу над «Трактором» Сегодня, 19:11 Автор: Андрей Моисеев









«Автомобилист» обыграл «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ, который состоялся 14 января. Встреча в Екатеринбурге завершилась со счётом 4:1. В составе победителей отличились Александр Шаров (2-я минута), Стефан Да Коста (21, 39) и Ярослав Бусыгин (29). У проигравших шайбу забросил Максим Джиошвили (20). Нападающий екатеринбуржцев Даниэль Спронг, которого несколько дней назад обменяли из ЦСКА, набрал первые очки за новый клуб (0+2). Челябинцы проиграли четыре из шести уральских дерби этого сезона. Следующий матч «Автомобилист» проведёт 17 января против «Салавата Юлаева», «Трактор» сыграет 18 января против «Авангарда».

Фото: ХК «Трактор»
















