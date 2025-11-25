«Металлург» забросил девять безответных шайб ХК «Сочи» Сегодня, 19:23 Автор: Андрей Моисеев









«Металлург» разгромил ХК «сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоялся 14 января. Поединок в Магнитогорске завершился со счётом 9:0. В составе победителей отличились Робин Пресс (4-я минута), Дмитрий Силантьев (28), Александр Петунин (36), Руслан Исхаков (48), Дерек Барак (51), Сергей Толчинский (53), Никита Михайлис (55) и Люк Джонсон (55), Владимир Ткачёв (59). «Магнитка» одержала шестую победу подряд, набрала 72 очка и занимает первое место в общей турнирной таблице КХЛ. Следующий матч «Металлург» проведёт 17 января против «Адмирала», ХК «Сочи» сыграет 16 января против СКА.

