«Металлург» забросил девять безответных шайб ХК «Сочи»

Металлург Магнитогорск

«Металлург» разгромил ХК «сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоялся 14 января. Поединок в Магнитогорске завершился со счётом 9:0.

В составе победителей отличились Робин Пресс (4-я минута), Дмитрий Силантьев (28), Александр Петунин (36), Руслан Исхаков (48), Дерек Барак (51), Сергей Толчинский (53), Никита Михайлис (55) и Люк Джонсон (55), Владимир Ткачёв (59).

«Магнитка» одержала шестую победу подряд, набрала 72 очка и занимает первое место в общей турнирной таблице КХЛ.

Следующий матч «Металлург» проведёт 17 января против «Адмирала», ХК «Сочи» сыграет 16 января против СКА.
