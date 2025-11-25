Хоккей-обозрение

«Оттава» забросила восемь шайб «Рейнджерс», Панарин отметился голевой передачей

Рейнджерс — Оттава 15 января 2026

«Оттава» крупно обыграла «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который состоялся 15 января. Встреча на льду «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась со счётом 8:4.

В составе победителей отличились Дрейк Батерсон (3-я минута), Ник Дженсен (5), Брэди Ткачук (16), Дилан Козенс (20), Джейк Сандерсон (26), Тома Шабо (33), Дэвид Перрон (49) и Тим Штюцле (60). У проигравших шайбы забросили Гейб Перро (39, 46), Ноа Лаба (51) и Алекси Лафреньер (56).

Артемий Панарин провёл на льду более 19 минут, сделал два броска и записал на свой счёт результативную передачу. В активе защитника «Сенаторз» Артёма Зуба один ассист.

Подопечные Майка Салливана проиграли пятый матч подряд и занимают последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.

Следующий матч «Рейнджерс» проведут 17 января против «Филадельфии», «Оттава» 18 января сыграет против «Монреаля».
