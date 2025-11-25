Хоккей-обозрение

«Рейнджерс» без Шестёркина пропустили 30 шайб в пяти матчах

Игорь Шестёркин, Нью-Йорк Рейнджерс

«Рейнджерс» проиграли «Оттаве» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча на льду «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась со счётом 8:4 в пользу гостей.

Подопечные Майка Салливана проиграли пятую игру подряд без основного вратаря команды Игоря Шестёркина. Голкипер получил травму в первом периоде поединка с «Ютой» 6 января при счёте 0:0.

«Рейнджерс» за этот период пропустили в общей сложности 30 шайб от «Мамонт» (2:3 ОТ), «Баффало» (2:5), «Бостона» (2:10), «Сиэтла» (2:4) и «Сенаторз» (4:8).

Команда из Нью-Йорка занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции и следующий матч проведёт 17 января против «Филадельфии».
