«Рейнджерс» проиграли 17 из 22 домашних матчей в сезоне

«Рейнджерс» продолжают неудачно выступать в домашних матчах в нынешнем чемпионате. В ночь на 15 января команда проиграла на своём льду «Оттаве» со счётом 4:8.

Подопечные Майка Салливана проиграли 17 из 22 игр в «Мэдисон Сквер Гарден» в этом сезоне и занимают по этому показателю последнее место в НХЛ. По 15 таких поражений имеют в активе «Ванкувер» и «Лос-Анджелес».

«Рейнджерс» набрали 46 очков и идут на последнем месте в Восточной конференции. Следующий матч в Нью-Йорке команда проведёт 27 января против «Бостона».

Команда Салливана проиграла восемь из последних девяти матчей и уже на восемь очков отстаёт от кубковой восьмёрки.