Хоккей-обозрение

Фетисов заявил, что Гашека нельзя исключить из Зала хоккейной славы

Сегодня, 14:23 Автор: Андрей Моисеев




Вячеслав Фетисов

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает, что Гашека не смогут лишить членства в Зале хоккейной славы из-за критики властей США.

«Не существует такого инструмента, чтобы вывести Доминика Гашека из членов Зала хоккейной славы. Тем более что он находится в Канаде, в Торонто», — приводит слова Фетисова РИА Новости.

Несколько дней назад чешский голкипер на свой странице в соцсетях раскритиковал действия США в Венесуэле и призвал лишить страну права проведения чемпионата мира по футболу. Мировое первенство пройдёт в Канаде, Мексике и США с 11 июня по 19 июля 2026 года. В турнире примут участие 48 команд.

Фетисов включен в Зал хоккейной славы в 2001 году, Гашек - в 2014-м.
Фото: РИА Новости







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии


Голы Шарипзянова и Войнова принесли «Авангарду» победу над ЦСКА
В России назвали возможный состав сборной по хоккею на Олимпиаду-2026
Фетисов заявил, что Гашека нельзя исключить из Зала хоккейной славы
В НХЛ прокомментировали решение властей США не давать визы россиянам
«Рейнджерс» проиграли 17 из 22 домашних матчей в сезоне
«Рейнджерс» без Шестёркина пропустили 30 шайб в пяти матчах
«Оттава» забросила восемь шайб «Рейнджерс», Панарин отметился голевой передачей
«Металлург» забросил девять безответных шайб ХК «Сочи»
Дубль Да Косты принёс «Автомобилисту» победу над «Трактором»
Лучший бомбардир сезона КХЛ Энас продлил контракт с минским «Динамо»


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449