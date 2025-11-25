Фетисов заявил, что Гашека нельзя исключить из Зала хоккейной славы

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает, что Гашека не смогут лишить членства в Зале хоккейной славы из-за критики властей США.

«Не существует такого инструмента, чтобы вывести Доминика Гашека из членов Зала хоккейной славы. Тем более что он находится в Канаде, в Торонто», — приводит слова Фетисова РИА Новости.

Несколько дней назад чешский голкипер на свой странице в соцсетях раскритиковал действия США в Венесуэле и призвал лишить страну права проведения чемпионата мира по футболу. Мировое первенство пройдёт в Канаде, Мексике и США с 11 июня по 19 июля 2026 года. В турнире примут участие 48 команд.

Фетисов включен в Зал хоккейной славы в 2001 году, Гашек - в 2014-м.