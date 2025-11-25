Хоккей-обозрение

Голы Шарипзянова и Войнова принесли «Авангарду» победу над ЦСКА

Сегодня, 18:52 Автор: Андрей Моисеев




Авангард — ЦСКА, 15 января 2026

«Авангард» обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоялся 15 января. Поединок в Омске завершился со счётом 2:1.

Шайбы в игре забросили: Дамир Шарипзянов (10-я минута), Вячеслав Войнов (41) — Прохор Полтапов (25).

Игрок обороны омичей Шарипзянов набирает очки в пяти матчах подряд (3+4) и продолжает лидировать в гонке бомбардиров сезона КХЛ среди защитников (14+28).

Красно-синие прервали серию из трёх побед подряд.

Следующую встречу «Авангард» проведёт 18 января с «Трактором», ЦСКА 17 января сыграет с «Барысом».
Фото: ХК «Авангард»







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии


Голы Шарипзянова и Войнова принесли «Авангарду» победу над ЦСКА
В России назвали возможный состав сборной по хоккею на Олимпиаду-2026
Фетисов заявил, что Гашека нельзя исключить из Зала хоккейной славы
В НХЛ прокомментировали решение властей США не давать визы россиянам
«Рейнджерс» проиграли 17 из 22 домашних матчей в сезоне
«Рейнджерс» без Шестёркина пропустили 30 шайб в пяти матчах
«Оттава» забросила восемь шайб «Рейнджерс», Панарин отметился голевой передачей
«Металлург» забросил девять безответных шайб ХК «Сочи»
Дубль Да Косты принёс «Автомобилисту» победу над «Трактором»
Лучший бомбардир сезона КХЛ Энас продлил контракт с минским «Динамо»


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449