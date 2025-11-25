Голы Шарипзянова и Войнова принесли «Авангарду» победу над ЦСКА Сегодня, 18:52 Автор: Андрей Моисеев









«Авангард» обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоялся 15 января. Поединок в Омске завершился со счётом 2:1. Шайбы в игре забросили: Дамир Шарипзянов (10-я минута), Вячеслав Войнов (41) — Прохор Полтапов (25). Игрок обороны омичей Шарипзянов набирает очки в пяти матчах подряд (3+4) и продолжает лидировать в гонке бомбардиров сезона КХЛ среди защитников (14+28). Красно-синие прервали серию из трёх побед подряд. Следующую встречу «Авангард» проведёт 18 января с «Трактором», ЦСКА 17 января сыграет с «Барысом».

Фото: ХК «Авангард»















