Хет-трик Лишки принёс «Северстали» победу над минским «Динамо» Сегодня, 22:06 Автор: Андрей Моисеев









«Северсталь» обыграла минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ, который состоялся 15 января. Поединок в Череповце завершился со счётом 6:4. Шайбы в игре забросили: Адам Лишка (10-я минута, 12, 31), Кирилл Танков (18), Руслан Абросимов (27), Александр Скоренов (49) — Андрей Стась (10), Виталий Пинчук (13), Сергей Кузнецов (14), Роб Хэмилтон (34). 26-летний словацкий нападающий Лишка, попавший в состав сборной на Олимпиаду-2026, набрал 4 (3+1) очка. В следующем матче «Северсталь» сыграет 19 января с московским «Динамо», минчане 17 января встретятся с одноклубниками в Москве.

Фото: ХК «Динамо» Минск















