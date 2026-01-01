Хоккей-обозрение

Хет-трик Лишки принёс «Северстали» победу над минским «Динамо»

Сегодня, 22:06 Автор: Андрей Моисеев




Северсталь — Динамо Минск, 15 января 2026

«Северсталь» обыграла минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ, который состоялся 15 января. Поединок в Череповце завершился со счётом 6:4.

Шайбы в игре забросили: Адам Лишка (10-я минута, 12, 31), Кирилл Танков (18), Руслан Абросимов (27), Александр Скоренов (49) — Андрей Стась (10), Виталий Пинчук (13), Сергей Кузнецов (14), Роб Хэмилтон (34).

26-летний словацкий нападающий Лишка, попавший в состав сборной на Олимпиаду-2026, набрал 4 (3+1) очка.

В следующем матче «Северсталь» сыграет 19 января с московским «Динамо», минчане 17 января встретятся с одноклубниками в Москве.
