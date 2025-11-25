Хоккей-обозрение

Гол Чинахова помог «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию»

Сегодня, 05:39 Автор: Андрей Моисеев




Евгений Малкин, Питтсбург Пингвинз

«Питтсбург» обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся 16 января. Встреча на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» завершилась со счётом 6:3.

В составе победителей отличились Джастин Бразо (3-я минута), Брайан Раст (13), Егор Чинахов (22), Ноэль Аччари (39), Сидни Кросби (44) и Коннор Дьюар (45). У проигравших шайбы забросили Родриго Аболс (23), Ник Силер (51) и Матвей Мичков (58).

ВИДЕО

Нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин записал на свой две результативные передачи.

«Флайерз» проиграли пятую игру подряд.

В следующем матче «Питтсбург» сыграет 18 января с «Коламбусом», «Филадельфия» 17 января встретится с «Рейнджерс».
Фото: nhl.com







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии


Сорокин сыграл «на ноль» против «Эдмонтона» и вышел в лидеры НХЛ
Дубль Дорофеева помог «Вегасу» победить «Торонто»
Драка Мичкова с американцем в матче НХЛ с «Питтсбургом» попала на видео
«Миннесота» проиграла «Виннипегу», Юров забросил шайбу с передачи Тарасенко
Гол Демидова не спас «Монреаль» от поражения в матче с «Баффало»
Гол Чинахова помог «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию»
Шайба Марченко помогла «Коламбусу» победить «Ванкувер»
Передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Сан-Хосе»
Хет-трик Лишки принёс «Северстали» победу над минским «Динамо»
Голы Шарипзянова и Войнова принесли «Авангарду» победу над ЦСКА


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449