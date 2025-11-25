Гол Чинахова помог «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию» Сегодня, 05:39 Автор: Андрей Моисеев









«Питтсбург» обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся 16 января. Встреча на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» завершилась со счётом 6:3. В составе победителей отличились Джастин Бразо (3-я минута), Брайан Раст (13), Егор Чинахов (22), Ноэль Аччари (39), Сидни Кросби (44) и Коннор Дьюар (45). У проигравших шайбы забросили Родриго Аболс (23), Ник Силер (51) и Матвей Мичков (58). ВИДЕО Нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин записал на свой две результативные передачи. «Флайерз» проиграли пятую игру подряд. В следующем матче «Питтсбург» сыграет 18 января с «Коламбусом», «Филадельфия» 17 января встретится с «Рейнджерс».

