Шайба Марченко помогла «Коламбусу» победить «Ванкувер»

«Коламбус» выиграл у «Ванкувера» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который состоялся 16 января. Поединок на льду «Нейшнвайд-Арены» завершился со счётом 4:1. В составе победителей шайбы забросили Чарли Койл (18-я минута), Кирилл Марченко (26), Зак Веренски (31) и Кент Джонсон (51). У проигравших отличился Брок Бёзер (35). Нападающий «Блю Джекетс» Марченко отметился голом и результативной передачей. «Кэнакс» проиграли девять матчей подряд и занимают последнее место в турнирной таблице НХЛ. «Коламбус» в следующем матче встретится 18 января с «Питтсбургом», «Ванкувер» в этот же день сыграет с «Эдмонтоном».

