Хоккей-обозрение

Передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Сан-Хосе»

Сегодня, 05:37 Автор: Андрей Моисеев




Вашингтон — Сан-Хосе 16 января 2026

«Вашингтон» проиграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся 16 января. Встреча в столице США завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Шайбы в игре забросили: Дилан Строум (31-я минута), Райан Леонард (50) — Зак Остапчук (34), Коллин Граф (35), Павол Регенда (37).

Капитан «столичных» Александр Овечкин провёл на льду более 18 минут, сделал один бросок и отметился результативной передачей. В активе защитника «Шаркс» Дмитрия Орлова один ассист.

В следующем матче «Вашингтон» встретится 18 января с «Флоридой», «Сан-Хосе» 17 января сыграет с «Детройтом».
Фото: USA Today Sports







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии


Сорокин сыграл «на ноль» против «Эдмонтона» и вышел в лидеры НХЛ
Дубль Дорофеева помог «Вегасу» победить «Торонто»
Драка Мичкова с американцем в матче НХЛ с «Питтсбургом» попала на видео
«Миннесота» проиграла «Виннипегу», Юров забросил шайбу с передачи Тарасенко
Гол Демидова не спас «Монреаль» от поражения в матче с «Баффало»
Гол Чинахова помог «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию»
Шайба Марченко помогла «Коламбусу» победить «Ванкувер»
Передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Сан-Хосе»
Хет-трик Лишки принёс «Северстали» победу над минским «Динамо»
Голы Шарипзянова и Войнова принесли «Авангарду» победу над ЦСКА


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449