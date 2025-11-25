Передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Сан-Хосе»

«Вашингтон» проиграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся 16 января. Встреча в столице США завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Шайбы в игре забросили: Дилан Строум (31-я минута), Райан Леонард (50) — Зак Остапчук (34), Коллин Граф (35), Павол Регенда (37).

Капитан «столичных» Александр Овечкин провёл на льду более 18 минут, сделал один бросок и отметился результативной передачей. В активе защитника «Шаркс» Дмитрия Орлова один ассист.

В следующем матче «Вашингтон» встретится 18 января с «Флоридой», «Сан-Хосе» 17 января сыграет с «Детройтом».