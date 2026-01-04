Хоккей-обозрение

Гол Демидова не спас «Монреаль» от поражения в матче с «Баффало»

Сегодня, 05:58 Автор: Андрей Моисеев




Иван Демидов, Монреаль Канадиенс

«Баффало» выиграл у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся 16 января. Поединок на льду «Кибэнк-центра» завершился со счётом 5:3.

Шайбы в игре забросили: Тейдж Томпсон (5-я минута, 46, 59), Джош Доун (11), Алекс Так (29) — Коул Кофилд (4), Иван Демидов (15), Ник Судзуки (24).

Форвард «Канаденс» Демидов провёл на льду более 15 минут, сделал три броска и забросил 11-ю шайбу в сезоне.

Нападающий «Сэйбрз» Тейдж Томпсон набрал 5 (3+2) очков и был признан первой звездой встречи.

В следующем матче «Монреаль» встретится 18 января с «Оттавой», «Баффало» 17 января сыграет с «Миннесотой».
Фото: nhl.com







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии


Сорокин сыграл «на ноль» против «Эдмонтона» и вышел в лидеры НХЛ
Дубль Дорофеева помог «Вегасу» победить «Торонто»
Драка Мичкова с американцем в матче НХЛ с «Питтсбургом» попала на видео
«Миннесота» проиграла «Виннипегу», Юров забросил шайбу с передачи Тарасенко
Гол Демидова не спас «Монреаль» от поражения в матче с «Баффало»
Гол Чинахова помог «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию»
Шайба Марченко помогла «Коламбусу» победить «Ванкувер»
Передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Сан-Хосе»
Хет-трик Лишки принёс «Северстали» победу над минским «Динамо»
Голы Шарипзянова и Войнова принесли «Авангарду» победу над ЦСКА


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449