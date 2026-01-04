Гол Демидова не спас «Монреаль» от поражения в матче с «Баффало» Сегодня, 05:58 Автор: Андрей Моисеев









«Баффало» выиграл у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся 16 января. Поединок на льду «Кибэнк-центра» завершился со счётом 5:3. Шайбы в игре забросили: Тейдж Томпсон (5-я минута, 46, 59), Джош Доун (11), Алекс Так (29) — Коул Кофилд (4), Иван Демидов (15), Ник Судзуки (24). Форвард «Канаденс» Демидов провёл на льду более 15 минут, сделал три броска и забросил 11-ю шайбу в сезоне. Нападающий «Сэйбрз» Тейдж Томпсон набрал 5 (3+2) очков и был признан первой звездой встречи. В следующем матче «Монреаль» встретится 18 января с «Оттавой», «Баффало» 17 января сыграет с «Миннесотой».

Фото: nhl.com















