«Миннесота» проиграла «Виннипегу», Юров забросил шайбу с передачи Тарасенко

«Миннесота» проиграла «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся 16 января. Встреча в Сент-Поле завершилась победой гостей со счётом 6:2.

В составе победителей отличились Джонатан Тэйвз (15-я минута), Таннер Пирсон (20), Джош Моррисси (20), Логан Стэнли (30), Габриэль Виларди (33) и Марк Шайфли (38). У проигравших шайбы забросили Данила Юров (25) и Маркус Юханссон (58).

Нападающий хозяев Владимир Тарасенко записал на свой счёт результативную передачу.

Лидер «Уайлд» Кирилл Капризов провёл на льду более 20 минут, не отметился результативными действиями и завершил игру с показателем полезности «0».

В следующем матче «Миннесота» сыграет 17 января с «Баффало», «Виннипег» 18 января встретится с «Торонто».
