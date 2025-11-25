Хоккей-обозрение

Драка Мичкова с американцем в матче НХЛ с «Питтсбургом» попала на видео

Сегодня, 07:13




Матвей Мичков, Филадельфия Флайерз

В ночь на 16 января состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург» принимал «Филадельфию». Поединок завершился победой «Пингвинз» со счётом 6:3.

Российские хоккеисты Егор Чинахов и Матвей Мичков записали на свой счёт по заброшенной шайбе, Евгений Малкин сделал две результативные передачи.

На второй минуте третьего периода нападающий «Флайерз» Мичков подрался с форвардом Блейком Лизоттом. Российский хоккеист успел нанести несколько ударов, но затем инициатива перешла к американцу.

Судьи выписали обоим игрокам по пять минут штрафа за драку, дополнительно россиянин получил двухминутный штраф за грубость.

В этом сезоне 21-летний Мичков в 45 матчах набрал 24 (10+14) очка.
