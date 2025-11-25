Хоккей-обозрение

Дубль Дорофеева помог «Вегасу» победить «Торонто»

Павел Дорофеев, Вегас Голден Найтс

«Вегас» обыграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который состоялся 16 января. Встреча в Парадайсе завершилась со счётом 6:5.

Шайбы в игре забросили: Павел Дорофеев (9-я минута, 43), Киган Колесар (26), Марк Стоун (51), Томаш Гертл (60), Джек Айкел (63) — Морган Райлли (3), Вильям Нюландер (6), Остон Мэттьюс (10), Джон Таварес (33), Скотт Лотон (49).

Дорофеев забросил 19-ю шайбу в сезоне и вместе с Гертлом возглавил список лучших снайперов команды. Иван Барбашёв записал на свой счёт ассист.

«Голден Найтс» одержали шестую победу подряд.

«Вегас» набрал 58 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. У «Торонто» 54 очка и он идёт девятым на Востоке.
