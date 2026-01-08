Хоккей-обозрение

Сорокин сыграл «на ноль» против «Эдмонтона» и вышел в лидеры НХЛ

Сегодня, 08:55 Автор: Андрей Моисеев




Илья Сорокин, Нью-Йорк Айлендерс

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин сыграл «на ноль» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Эдмонтона». Российский вратарь отразил все 35 бросков по воротам и был признан первой звездой поединка.

«Айлендерс» выиграли со счётом 1:0, единственную шайбу на 14-й минуте третьего периода забросил Энтони Дюклер.

Сорокин оформил свой 5-й «сухарь» в этом сезоне и вышел на первое место в НХЛ по этому показателю.

Нападающий «островитян» Максим Шабанов и форвард «Ойлерз» Василий Подколзин результативными действиями не отметились.

Подопечные Патрика Руа набрали 57 очков и занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. На счету «Эдмонтона» 54 очка и он идёт пятым на Западе.
