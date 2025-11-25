Хоккей-обозрение

Фетисов хочет прокомментировать слова Трампа о вратаре Бобровском

Сегодня, 13:57 Автор: Андрей Моисеев




Вячеслав Фетисов

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что его не удивили слова президента США Дональда Трампа в адрес голкипера «Флориды» Сергея Бобровского.

«Меня не удивляет реакция Трампа и его слова про Бобровского, ведь Сергей является выдающимся вратарем. Трамп и Сашу Овечкина хвалит, и всех наших ребят», — приводит слова Фетисова РИА Новости.

Сегодня ночью Трамп встретился в Белом доме с игроками и персоналом клуба НХЛ «Флорида Пантерз», который в прошлом сезоне стал обладателем Кубка Стэнли. И отдельно поблагодарил за вклад в победу российского вратаря.

Американский президент по традиции встречается с победителями профессиональных лиг Северной Америки, представляющих США.

37-летний Бобровский за время выступления за океаном одержал 385 побед с коэффициентом надежности 2,61.

В этом сезоне голкипер одержал 19 побед. «Флорида» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
