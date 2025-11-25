Хоккей-обозрение

Вратарь «Питтсбурга» Мурашов приглашён на Матч звёзд АХЛ

Сегодня, 17:54 Автор: Андрей Моисеев




Сергей Мурашов, Питтсбург Пингвинз

Пятеро российских хоккеистов примут участие в Матче звёзд Американской хоккейной лиги, который состоится 10 и 11 февраля в Рокфорде.

В мероприятии примут участие вратари Сергей Мурашов (фарм-клуб «Питтсбурга») и Артур Ахтямов («Торонто»), защитники Дмитрий Симашев (фарм «Юты») и Кирилл Кудрявцев (фарм «Ванкувера»), а также нападающий Матвей Гридин (фарм «Калгари»), сообщает пресс-служба АХЛ.

В этом сезоне Мурашов в четырёх матчах в составе «Пингвинз» одержал одну победу с коэффициентом надежности 2,56. Симашев провёл 24 игры за «Мамонт» и за это время заработал один из худших в команде показателей полезности «-9». Гридин провёл четыре встречи за «Флэймз» и записал на свой счёт заброшенную шайбу.

Отмечается, что 94 процента участников Матча звёзд в дальнейшем продолжают карьеру в Национальной хоккейной лиге.
