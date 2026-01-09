Хоккей-обозрение

Михайлов прокомментировал слова Трампа о голкипере Бобровском

Сегодня, 19:43 Автор: Андрей Моисеев




Борис Михайлов

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов прокомментировал слова президента США Дональда Трампа в адрес вратаря «Флориды» Сергея Бобровского.

«Человек сказал абсолютную правду. Первые слова Трампа были о том, что российские спортсмены очень хороши. То же самое он говорил и про Александра Овечкина», — приводит слова Михайлова РИА Новости.

Накануне Трамп встретился с действующим обладателем Кубка Стэнли, на приёме присутствовали среди прочих голкипер Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов.

Уроженец Новокузнецка выступает за океаном с 2010 года. В форме «Филадельфии», «Коламбуса» и «Пантерз» россиянин одержал в НХЛ 448 побед и занимает по этому показателю восьмое место в истории лиги.
Фото: РИА Новости







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии


СКА проиграл одному из аутсайдеров КХЛ «Сочи»
Михайлов прокомментировал слова Трампа о голкипере Бобровском
Вратарь «Питтсбурга» Мурашов приглашён на Матч звёзд АХЛ
Фетисов хочет прокомментировать слова Трампа о вратаре Бобровском
Сорокин сыграл «на ноль» с «Эдмонтоном» и вышел в лидеры НХЛ по шатаутам
Дубль Дорофеева помог «Вегасу» одержать волевую победу над «Торонто»
В НХЛ сняли видео, как Мичков забросил шайбу и подрался в матче с «Питтсбургом»
«Миннесота» проиграла «Виннипегу», Юров забросил шайбу с передачи Тарасенко
Гол Демидова не спас «Монреаль» от поражения в матче с «Баффало»
Две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию»


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449