Михайлов прокомментировал слова Трампа о голкипере Бобровском

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов прокомментировал слова президента США Дональда Трампа в адрес вратаря «Флориды» Сергея Бобровского.

«Человек сказал абсолютную правду. Первые слова Трампа были о том, что российские спортсмены очень хороши. То же самое он говорил и про Александра Овечкина», — приводит слова Михайлова РИА Новости.

Накануне Трамп встретился с действующим обладателем Кубка Стэнли, на приёме присутствовали среди прочих голкипер Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов.

Уроженец Новокузнецка выступает за океаном с 2010 года. В форме «Филадельфии», «Коламбуса» и «Пантерз» россиянин одержал в НХЛ 448 побед и занимает по этому показателю восьмое место в истории лиги.