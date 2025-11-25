Хоккей-обозрение

«Флорида» Бобровского пропустила девять шайб от «Каролины» после визита к Трампу

Сегодня, 05:47 Автор: Андрей Моисеев




Александр Никишин, Каролина Харрикейнз

В матче Национальной хоккейной лиги, который состоялся 16 января в Роли, «Каролина» одержала победу над «Флоридой» со счётом 9:1.

В составе победителей отличились Николай Элерс (хет-трик), Тейлор Холл (дубль), Марк Янковски, Александр Никишин, Андрей Свечников и Эрик Робинсон. У проигравших шайбу забросил Увис Балинскис.

Защитник «Харрикейнз» Никишин записал на свой счёт гол и результативную передачу. В активе нападающего Свечникова также гол и ассист.

Голкипер Сергей Бобровский отразил 26 из 35 бросков.

В следующем матче «Каролина» сыграет 18 января с «Нью-Джерси», «Флорида» в этот же день встретится с «Вашингтоном».

Накануне хоккеисты и персонал «Пантерз» встречались в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом.
Фото: AP Photo







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии


«Флорида» Бобровского пропустила девять шайб от «Каролины» после визита к Трампу
СКА проиграл одному из аутсайдеров КХЛ «Сочи»
Михайлов прокомментировал слова Трампа о голкипере Бобровском
Вратарь «Питтсбурга» Мурашов приглашён на Матч звёзд АХЛ
Фетисов хочет прокомментировать слова Трампа о вратаре Бобровском
Сорокин сыграл «на ноль» с «Эдмонтоном» и вышел в лидеры НХЛ по шатаутам
Дубль Дорофеева помог «Вегасу» одержать волевую победу над «Торонто»
В НХЛ сняли видео, как Мичков забросил шайбу и подрался в матче с «Питтсбургом»
«Миннесота» проиграла «Виннипегу», Юров забросил шайбу с передачи Тарасенко
Гол Демидова не спас «Монреаль» от поражения в матче с «Баффало»


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449