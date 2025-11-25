«Флорида» Бобровского пропустила девять шайб от «Каролины» после визита к Трампу

В матче Национальной хоккейной лиги, который состоялся 16 января в Роли, «Каролина» одержала победу над «Флоридой» со счётом 9:1.

В составе победителей отличились Николай Элерс (хет-трик), Тейлор Холл (дубль), Марк Янковски, Александр Никишин, Андрей Свечников и Эрик Робинсон. У проигравших шайбу забросил Увис Балинскис.

Защитник «Харрикейнз» Никишин записал на свой счёт гол и результативную передачу. В активе нападающего Свечникова также гол и ассист.

Голкипер Сергей Бобровский отразил 26 из 35 бросков.

В следующем матче «Каролина» сыграет 18 января с «Нью-Джерси», «Флорида» в этот же день встретится с «Вашингтоном».

Накануне хоккеисты и персонал «Пантерз» встречались в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом.